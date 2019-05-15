Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMA TERAMO E PIU AVANTI TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, ROMANINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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