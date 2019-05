Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA 24 LUNGHE CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

MENTRE LA CIRCOLAZIOE SULLA ROMA-FIUMICINO TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE

SULLA VIA APPIA PERMANGONO I RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO, NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SULLA VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

AL VIA NELLA CAPITALE I PREPARATIVI PER LA MILLE MIGLIA, GIUNTA ALLA 37^ EDIZIONE

VIA VENETO SARÀ CHIUSA FINO ALLE 14 DI GIOVEDÌ E POI ANCORA DA VENERDÌ E SINO A SABATO A MEZZOGIORNO, NEL TRATTO DA PORTA PINCIANA A SCENDERE SINO A VIA BONCOMPAGNI

TRA LE 14 E LA MEZZANOTTE DI GIOVEDÌ, POI SARA’ LA VOLTA DELLA CHIUSURA PORTA PINCIANA-VIA BONCOMPAGNI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SEMPRE TRA LE 14 E LA MEZZANOTTE DI GIOVEDÌ, SARANNO CHIUSE ANCHE LE STRADE DI ACCESSO A VILLA BORGHESE

IL DETTAGLIO DELLE DEVIAZIONI DELLE LINEE DI BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

