Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A CAMPO DI CARNE ALL’ALTEZZA DI VIA PANTANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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