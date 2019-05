Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

E IL TRAFFICO E’ SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA, ANCHE PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO;

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

E OGGI 5° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, CON PARTENZA DA FRASCATI E ARRIVO A TERRACINA: PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLE STRADE DEI PRINCIPALI COMUNI DEI CASTELLI ROMANI, CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE.

