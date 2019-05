Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, ANCHE PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO;

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI; IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI, E PIU’ A SUD SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA;

E STASERA ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA LA FINALE DI COPPA ITALIA TRA LAZIO E ATALANTA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 21: ATTIVE COME DI CONSUETO DEVIAZIONI AL TRAFFICO E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA: POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

