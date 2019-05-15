Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, ANCHE PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; DISAGI ANCHE IN INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA: A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SI SEGNALANO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral