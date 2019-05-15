Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO VERSO LA CITTA’; SITUAZIONE INVARIATA INFINE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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