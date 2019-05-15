Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA STESSA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E PRENESTINA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CITTA’; RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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