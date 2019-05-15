Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE SULLA VIA BRACCIANENSE: UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, ALL’ALTEZZA DEL KM 12: DISPOSTO SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO INTERESSATO;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA PORTONACCIO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
SULLO STESSO RACCORDO IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA LA STESSA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA, PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
RESTA INVARIATA INFINE LA SITUAZIONE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral