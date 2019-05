Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA VIA BRACCIANENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO RESTA RALLENTATO TRA LA STORTA E OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI; INCIDENTE ANCHE SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, ALL’ALTEZZA DEL KM 12:

SI E’ CONCLUSO INVECE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E VIA FIORENTINI; PERMANGONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

RACCORDO DOVE RESTANO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

E TRA POCHI MINUTI ALLO STADIO OLIMPICO VA IN SCENA LA FINALE DI COPPA ITALIA TRA LAZIO E ATALANTA: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

