Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’ AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIANTA ESTERNA ALTEZZA USCITA TRATTO URBANO DELLA A24

E CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE IN VIA ARDEATINA PROSEGUONO I LAVORI STRADALI

I BUS DELLA LINEA 218 DIRETTI IN VIA PADRE FORMATO PROSEGUIRANNO SU VIA ARDEATINA, INVERTIRANNO LA MARCIA ALLA ROTATORIA DI FALCOGNANA ED EFFETTUERANNO CAPOLINEA ALLA FERMATA “SANTUARIO DIVINO AMORE”.

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 4 LUGLIO PROSSIMO

PASSIAMO AI CANTIERI

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

TRASPORTO FERROVIARIO

PROSEGUE L’INIZIATIVA DI TRENITALIA RIPARTIAMOITALIA, DAL 18 MAGGIO 38 FRECCE E 16 INTERCITY AL GIORNO GARANTIRANNO UNA MOBILITA’ PIU’ SICURA. RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SONO COMUNQUE GIA’ DISPONIBILI OLTRE 3800 TRENI REGIONALI AL GIORNO.

DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19.

FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

INFINE RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE

E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.

