Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTIGNANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DIMARCIA
QUALCHE DISAGIO SU VA FLAMINIA ALTEZZA PRIMA PORTA IN USCITA DALLA CAPITALE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A SETTECAMINI E PIU AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
IN TEMA CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO SIAMO ENTRATI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19,
E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA, NELLE STAZIONI E MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
SONO CONSENTITI SOLO GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER REALI ESIGENZE
E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral