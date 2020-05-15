Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 09:15

di - 15 Maggio 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    PARTIAMO DAL RACCORDO, ANCORA CODE IN CARREGGIANTA INTERNA TRA VIA OSTIENSE E LA ROMA FIUMICINO PER VEICOLO IN FIAMME. RIAPERTA LA COMPLANARE
    CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
    CODE PER INCIDENTE CASSIA TRA LA GIUSTIGNANA E LA STORTA NEI DUE SENSI DIMARCIA
    CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A SETTECAMINI E PIU AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA APPIA LATO NAPOLI TRA FORMIA E SAN PIETRO NEI DUE SENSI DI MARCIA

    PASSIAMO AI CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
    SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
    FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

    INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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