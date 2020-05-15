Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
PROSEGUONO I RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO, IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E L’OLGITA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO A SETTECAMINI E PIU AVANTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI
CODE SU VIA APPIA DA VELLETRI A CISTERNA DI LATINA IN DIREZIONE TERRACINA E PIU AVANTI CODE SU VIA APPIA LATO NAPOLI TRA FORMIA E SAN PIETRO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AI CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI
SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.
FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.
INFINE RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E CONTENIMENTO DEL COVID-19. FISSATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, O DI SALUTE; E’ CONSENTITO INVECE IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral