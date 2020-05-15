Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E VILLALBA NELLE DUE DIREZIONI
TRASPORTO PUBBLICO:
DA OGGI LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10 (TERMINI-BARBERINI-TERMINI).
SULLA METRO B, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SCAMBIO CON LA LINEA C AL COLOSSEO, DOPO LE ORE 21 STOP ALLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVE LINEE BUS NAVETTA SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO
SULLA METRO C, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ATTIVI DALLE 21 BUS SOSTITUTIVI.
PER QUANTO RIGUARDA I BUS,
RIATTIVATE LE LINEE CIMITERI C1 (STAZIONE MONTEBELLO-CIMITERO FLAMINIO-STAZIONE MONTEBELLO) E C19 (STAZIONE LIDO CENTRO-CIMITERO DI OSTIA ANTICA). DA DOMANI SABATO 16 MAGGIO SARANNO RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA,
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral