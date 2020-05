Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO.

A ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SU VIA ARDEATINA A CAUSA DI LAVORI ALLE BARRIERE STRADALI, AL KM 14+400, ALTEZZA FALCOGNANA IN DIREZIONE DI POMEZIA, ATTIVA CARREGGIATA RIDOTTA E SENSO UNICO ALTERNATO.

TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR HA RIATTIVATO I COLLEGAMENTI UNITA’ VELOCE CON LE ISOLE PONTINE, PONZA E VENTOTENE, PRIMA SOSPESI PER L’EMERGENZA DA COVID-19.

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI:

QUESTA SERA SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL KM 39+000 CHIUSO LO SVINCOLO ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN FASCIA 22-6

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SILL’A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE FIRENZE IN FASCIA 21-5

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

