Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SU VIA NETTUNENSE INCOLONNAMENTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA
ANCHE SU VIA CASILINA CODE TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
MENTRE SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA VILLALBA E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI AD ARTENA, CODE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA VELETRI TRA VIA VALLE DELL’OSTE E VIA DELLA CACCIATA
TRASPORTO PUBBLICO:
DA OGGI LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10 (TERMINI-BARBERINI-TERMINI).
PER QUANTO RIGUARDA I BUS,
RIATTIVATE LE LINEE CIMITERI C1 (STAZIONE MONTEBELLO-CIMITERO FLAMINIO-STAZIONE MONTEBELLO) E C19 (STAZIONE LIDO CENTRO-CIMITERO DI OSTIA ANTICA). DA DOMANI SABATO 16 MAGGIO SARANNO RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA,
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral