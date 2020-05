Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIOEN PER EFFETTO DEI PROVVEDIEMNTI EMANATI DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO ECCETTO RALLENTAMENTO SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SILL’A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE FIRENZE IN FASCIA 21-5.TERMINE LAVORI PREVISTO PER DOMANI 16 MAGGIO

RIMANIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI AUTOSTRADE, FINO A MARTEDI 19 MAGGIO, RESTA CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA-NAPOLI

SI CONSIGLIA, IN ALTERNATIVA, DI ENTRARE A MONTEPORZIO CATONE, SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD OPPURE A VALMONTONE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI.

RICORDIAMO INOLTRE CHE

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

IN CHIUSURA,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

