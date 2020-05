Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR HA RIATTIVATO I COLLEGAMENTI UNITA’ VELOCE CON LE ISOLE PONTINE, PONZA E VENTOTENE, PRIMA SOSPESI PER L’EMERGENZA DA COVID-19. MENTRE DAL 18 MAGGIO SARA’ RIATTIVATA ANCHE LA CORSA UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 7.45

CANTIERI

PROSEGUIRANNO FINO AL 5 GIUGNO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI TRA I KM 32+000 E 61+100.

GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00 ESCLUSI FESTIVI E PREFESTIVI

RICORDIAMO INOLTRE CHE

FINO AL 31 MAGGIO, PER LAVORI A CURA DI ASTRAL, LA SR509 DI FORCA D’ACERO RESTERÀ CHIUSA TRA I KM 33+100 E 34+500, NELLO SPECIFICO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO.

IN CHIUSURA,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral