Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA TRA RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI TORRENOVA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LAVORI SERALI DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,NEL DETTAGLIO:
SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C AL COLOSSEO;
MENTRE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-AMBA ARADAM-COLOSSEO;
SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
INOLTRE DA OGGI LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10 (TERMINI-BARBERINI-TERMINI).
PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE BUS CIMITERIALI,
RIATTIVATE LE LINEE C1 (STAZIONE MONTEBELLO-CIMITERO FLAMINIO-STAZIONE MONTEBELLO) E C19 (STAZIONE LIDO CENTRO-CIMITERO DI OSTIA ANTICA). DA DOMANI SABATO 16 MAGGIO SARANNO RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT
IN CHIUSURA,
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral