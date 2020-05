Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 15 MAGGIO 2020 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI SERALI SERVIZIO INTERROTTO DALLE ORE 21.00 SULLE METRO B E C ,

NEL DETTAGLIO

SULLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA

MENTRE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA

SULLE TRATTE INTERROTTE DALLE ORE 21 FINO A FINE SERVIZIO PREVISTO PER LE ORE 23.30, SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

INOLTRE DA OGGI LA STAZIONE DELLA METRO A BARBERINI E’ APERTA ANCHE IN INGRESSO. SOSPESO IL SERVIZIO DELLA NAVETTA BUS MA10

PER QUANTO RIGUARDA LE LINEE BUS CIMITERIALI,

RIATTIVATE LE LINEE C1 E C19 MENTRE DA DOMANI SABATO 16 MAGGIO SARANNO RIATTIVATE LE LINEE IN SERVIZIO NEI FINE SETTIMANA, MAGGIORI DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA.IT

CANTIERI

QUESTA SERA SUL RACCORDO ANULARE, PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL KM 39+000 CHIUSO LO SVINCOLO ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA IN FASCIA 22-6

SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE PER LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA CHIUSA LA RAMPA DI SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IMMETTE SULL’A1 MILANO NAPOLI DIREZIONE FIRENZE IN FASCIA 21-5.TERMINE LAVORI PREVISTO PER DOMANI 16 MAGGIO

IN CHIUSURA,

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI MASCHERINA NONCHE’ LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. PER QUANTO RIGUARDA GLI SPOSTAMENTI, CONSENTITI SOLO QUELLI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ IN CUI È COMPRESO L’INCONTRO CON I CONGIUNTI. E’ ANCORA NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO,ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral