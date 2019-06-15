Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’; RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA SUBAGUSTA E ANAGNINA AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. NEL TRATTO INTERROTTO IL COLLEGAMENTO SARÀ GARANTITO DAI BUS SOSTITUTIVI. MENTRE RESTERA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE LA TRATTA BATTISTINI SUBAGUSTA.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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