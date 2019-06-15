Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E SPINACETO E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA OGGI E DOMANI E NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA SUBAGUSTA E ANAGNINA AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. NEL TRATTO INTERROTTO IL COLLEGAMENTO SARÀ GARANTITO DAI BUS SOSTITUTIVI. MENTRE SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE LA TRATTA BATTISTINI SUBAGUSTA.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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