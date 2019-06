Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI



QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA.

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E SPINACETO E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA OGGI E DOMANI E NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA SUBAGUSTA E ANAGNINA AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. NEL TRATTO INTERROTTO IL COLLEGAMENTO SARÀ GARANTITO DAI BUS SOSTITUTIVI. MENTRE SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE LA TRATTA BATTISTINI SUBAGUSTA.



