Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E PONTINA. MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA VIA DEL MARE E PONTINA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E AURELIA.
SULLA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI PER INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ED INFINE A FORMIA A CAUSA DELLA BELLA GIORNATA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE FLACCA, SULLA STATALE APPIA E SULLA STATALE APPIA QUATER.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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