Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA. MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA.
RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A FORMIA A CAUSA DELLA BELLA GIORNATA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE FLACCA, SULLA STATALE APPIA E SULLA STATALE APPIA QUATER.
ED INFINE AD ANGUILLARA SABAZIA NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA 59ESIMA EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL PESCE” CON SPETTACOLI PIROTECNICI, PRESENZA DI ARTISTI DI STRADA E STAND ENOGASTRONOMICI. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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