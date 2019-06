Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ARDEATINA E PONTINA. MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA BOCCEA E AURELIA.

RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

A FORMIA A CAUSA DELLA BELLA GIORNATA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE FLACCA, SULLA STATALE APPIA E SULLA STATALE APPIA QUATER.

ED INFINE AD ANGUILLARA SABAZIA NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA 59ESIMA EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL PESCE” CON SPETTACOLI PIROTECNICI, PRESENZA DI ARTISTI DI STRADA E STAND ENOGASTRONOMICI. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

