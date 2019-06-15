Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A12 ROMA TARQUINIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO PER INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA.
CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANELLO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA VIA COLOMBO E CASTEL ROMANO
SU VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A FORMIA A CAUSA DELLA BELLA GIORNATA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA REGIONALE FLACCA, SULLA STATALE APPIA E SULLA STATALE APPIA QUATER.
ED INFINE AD ANGUILLARA SABAZIA NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA 59ESIMA EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL PESCE” CON SPETTACOLI PIROTECNICI, PRESENZA DI ARTISTI DI STRADA E STAND ENOGASTRONOMICI. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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