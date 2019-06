Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 13:20 GIANMARCO TULLI

RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A12 ROMA TARQUINIA PERMANGONO LE CODE TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA, NEL SENSO OPPOSTO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA COLOMBO E CASAL BRUNORI

SU VIA LITORANEA CODE A TRATT I TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

AD ANGUILLARA SABAZIA NELLE GORNATE DI OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA 59ESIMA EDIZIONE DELLA “SAGRA DEL PESCE” CON SPETTACOLI PIROTECNICI, PRESENZA DI ARTISTI DI STRADA E STAND ENOGASTRONOMICI. ATTIVI DUNQUE DIVIETI DI TRANSITO SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE.

ED INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA OGGI E DOMANI E NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA SUBAGUSTA E ANAGNINA AL FINE DI CONSENTIRE I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA. NEL TRATTO INTERROTTO IL COLLEGAMENTO SARÀ GARANTITO DAI BUS SOSTITUTIVI. MENTRE SARA’ REGOLARMENTE IN FUNZIONE LA TRATTA BATTISTINI SUBAGUSTA.

