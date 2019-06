Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE A CAMPO DI CARNE TRAFFICO RALLENTATO A TRA VIA PANTANELLE E VIA LUIGI SETTEMBRINI IN DIREZIONE APRILIA

RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE FINOCCHIO

SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI ALL’ALTEZZA DI VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI

