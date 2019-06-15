Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO SI STA IN CODA IN VIA FANCIULLA D’ANZIO TRA VIALE SEVERIANO E VIA DEL FARO IN DIREZIONE PIAZZA DELLE PACE
A TERRACINA RALLENTAMENTI IN VIA ROMA ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONELLI DIREZIONE APPIA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE FINOCCHIO
D CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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