Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO,
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO LA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ARICCIA ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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