Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO,

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA

A MACCARESE RALLENTAMENTI E CODE IN VIALE ROSPIGLIOSI , VIALE MARIA E VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO NEI DUE SENSI

AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI ALL’ALTEZZA DI VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

