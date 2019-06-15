Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 15 GIUGNO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO,
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
A MACCARESE RALLENTAMENTI E CODE IN VIALE ROSPIGLIOSI , VIALE MARIA E VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO NEI DUE SENSI
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI ALL’ALTEZZA DI VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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