Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE È AL CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
NUOVAMENTE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI E CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SI STA IN CODA ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI CAMPO ASCOLANO NUOVAMENTE IN DIREZIONE ROMA
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral