Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 08:15

di - 15 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 08.05 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE È AL CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
    RESTIAMO A POMEZIA DOVE SEGNALIAMO CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI E CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
    SI STA IN CODA ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI CAMPO ASCOLANO NUOVAMENTE IN DIREZIONE ROMA
    E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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