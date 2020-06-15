Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 08.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
RESTIAMO A POMEZIA DOVE SEGNALIAMO CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA LAURENTINA SI STA IN CODA TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA DI VALLE CAIA NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI E CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SI STA IN CODA ANCHE SU VIA DI PRATICA TRA VIA MONTE D’ORO E VIA DI CAMPO ASCOLANO NUOVAMENTE IN DIREZIONE ROMA
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral