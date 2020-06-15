Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 09.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE PERMANGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO AVVENUTO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E L’ALLACCIAMENTO CON LA STATALE APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE SI PROCEDE LENTAMENTE DA VIA DI MARCO SIMONE ALL’ALLACCIAMENTO CON LA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE MENTANA
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SULLA VIA CASSIA QUALCHE DIASGIO DA VIA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
E DA OGGI AL 19 GIUGNO SULLA LINEA TRAM 2 È SOSPESO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO, ATTIVA UNA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
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