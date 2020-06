Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 11.20 UMBERTO VERINI

NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA ANCHE A CAUSA DELLE PRESENZA DI CANTIERI STRADALI SI STA IN CODA DA CASTEL DE CEVERI A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E L’ALLACCIAMENTO CON LA STATALE APPIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

RALLENTAMENTI SULLA ANGUILLARESE TRA VIA DELLA MAINELLA ED IL LUNGO LAGO NEI DUE SENSI

SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA PROVINCIALE 28 TREVI – FILETTINO SULLA QUALE PROSEGUONO INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO TRA IL KM 4+700 E IL 7+650. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI RAMMENTANDO CHE DA OGGI AL 19 GIUGNO SULLA LINEA TRAM 2 È SOSPESO IL COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MANCINI E PIAZZALE FLAMINIO, ATTIVA UNA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral