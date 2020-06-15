Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA PONTINA A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA, TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, DA OGGI CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IL CAVALCAVIA E LE RAMPE DI SVINCOLO IN DIREZIONE DI CASSINO ALL’ALTEZZA DEL KM 29+260, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral