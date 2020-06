Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO;

SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO ANULARE E LA BORGHESIANA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA RETE DELLA METROPOLITANA, CON L’INIZIO DELLA FASE 3 E’ RIPRESO IL CONSUETO ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA ALL’1.30; SULLA LINEA B, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, SINO AL 26 GIUGNO IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, AD ECCEZIONE DEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA; SEMPRE PER LAVORI, ULTIME CORSE ALLE ORE 21 ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA; SU ENTRAMBE LE LINEE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS NAVETTA;

E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

