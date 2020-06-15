Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 17:15
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VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO;
SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, E SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral