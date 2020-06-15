Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 17:45

di - 15 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;
    A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
    SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, E SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA;
    E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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