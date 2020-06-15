Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI INVIAGGIO; CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI, QUI A CAUSA DI GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA CECCHINA E PAVONA; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;
E VENIAMO AL TRAFFICO: UN INCIDENTE CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral