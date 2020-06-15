Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; E’ TORNATA REGOLARE INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA VELLETRI, RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA CECCHINA E PAVONA; I CONVOGLI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 60 MINUTI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral