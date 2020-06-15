Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 19:15
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VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZXA PERMANGONO CODE A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA;
A NORD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ROMA FIUMICINO E’ STATO DOMATO L’INCENDIO AVVENUTO IN PRECEDENZA SUI BINARI, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral