Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2020 ore 19:45

VIABILITA’ DEL 15 GIUGNO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA PONTINA RESTANO DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA: AL MOMENTO CI SOBNO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE ALTRE ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, DA OGGI CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE IL CAVALCAVIA E LE RAMPE DI SVINCOLO IN DIREZIONE DI CASSINO ALL’ALTEZZA DEL KM 29+260, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

Servizio fornito da Astral