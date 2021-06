Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2021 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA

IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE CENTRO. CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST

SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO

SU VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI

A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SU VIA APPIA IN DIREZIONE GRA A PARTIRE DA CIAMPINO

GIOVEDI’ 17 GIUGNO A ROMA LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, A PARTIRE DA OGGI 15 GIUGNO E FINO A SABATO 19 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA; NELLE STESSE GIORNATE SARANNO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESE LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

