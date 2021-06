Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA L’USCITA PER LA COLOMBO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI.

ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE GIOVEDI’ 17 GIUGNO LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, A PARTIRE DA OGGI 15 GIUGNO E FINO A SABATO 19 SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA;

IN PARTICOLARE, FINO ALLE 15:00 DI GIOVEDÌ È CHIUSA VIA VENETO TRA PORTA PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI, VERSO PIAZZA BARBERINI, DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

DEVIAZIONI DI PERCORSO E MODIFICHE DI ORARIO PREVISTE ANCHE PER DOMANI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO IN OCCASIONE DELL’APPUNTAMENTO CON GLI EUROPEI DI CALCIO. IL SERVIZIO POMERIDIANO DELLE LINEE S03, S06 ED S13, INFATTI, SARA’ ATTIVO DALLE 13.00 ALLE 16.00.

NELLA STESSA FASCIA ORARIA, IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO DA PIAZZA MANCINI A VIA PIETRO DE COUBERTIN.

I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

