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Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2021 ore 19:45

di - 15 Giugno 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
    SI PROCEDE IN COLONNA SULLA NOMENTANA TRA S. ALESSANDRO E VIA DEL CASALE DI S. BASILIO NELLE DUE DIREZIONI.
    TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
    PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA CODE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA.
    INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI APRILIA, TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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