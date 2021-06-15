Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE IN INTERNA PERMANGONO CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SI PROCEDE IN COLONNA SULLA NOMENTANA TRA S. ALESSANDRO E VIA DEL CASALE DI S. BASILIO NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA CODE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI APRILIA, TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral