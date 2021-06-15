Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 15 GIUGNO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA, TRAFFICO BLOCCATO PER UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE, RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA.
PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA REGOLARE, AD ECCEZIONE DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CHE CREA DISAGI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA BUFALOTTA.
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI SPINACETO IN DIREZIONE ROMA.
ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE GIOVEDI’ 17 GIUGNO LA “MILLE MIGLIA” ATTRAVERSERA’ LA CAPITALE PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE: PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, A PARTIRE DA OGGI 15 GIUGNO E FINO A SABATO 19 SONO ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA;
IN PARTICOLARE, FINO ALLE 15:00 DI GIOVEDÌ È CHIUSA VIA VENETO TRA PORTA PINCIANA E VIA BONCOMPAGNI, VERSO PIAZZA BARBERINI, DI CONSEGUENZA SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.
DEVIAZIONI DI PERCORSO E MODIFICHE DI ORARIO PREVISTE ANCHE PER DOMANI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO IN OCCASIONE DELL’APPUNTAMENTO CON GLI EUROPEI DI CALCIO. IL SERVIZIO POMERIDIANO DELLE LINEE S03, S06 ED S13, INFATTI, SARA’ ATTIVO DALLE 13.00 ALLE 16.00.
NELLA STESSA FASCIA ORARIA, IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO DA PIAZZA MANCINI A VIA PIETRO DE COUBERTIN.
I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral