Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, TRA POMEZIA SUD E POMEZIA NORD, A SEGUIRE CODE DA VIA DIAMARE E CASTEL DI DECIMA, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA
ALTRE CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO
E SULLA VIA LITORANEA DA TORVAIANICA A CAMPO ASCOLANO
TUTTO IN DIREZIONENE DELLA CAPITALE
LE ALTRE NOTIZIE
AD ACILIA
DA OGGI A VENERDI’ I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00, IN VIA FRANCESCO DONATI
TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI
DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA 04BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA
RIENTRIAMO A ROMA
AL VIA OGGI LA FASE 2 PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’LAURENTINA-TOR PAGNOTTA
LE NOVITA’ PER LE 6 LINEE CHE SERVONO LA ZONA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
MENTRE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral