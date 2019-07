Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE DA TOR VERGATA

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, TRA POMEZIA SUD E POMEZIA NORD, A SEGUIRE CODE DA VIA DIAMARE E CASTEL DI DECIMA, IN TUTTI I CASI VERSO ROMA

ALTRE CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DA PRATICA DI MARE A VILLAGGIO AZZURRO

E SULLA VIA LITORANEA DA TORVAIANICA A CAMPO ASCOLANO

TUTTO IN DIREZIONENE DELLA CAPITALE

LE ALTRE NOTIZIE

AD ACILIA

DA OGGI A VENERDI’ I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

IL CANTIERE E’ AL LAVORO DALLE 07.00 ALLE 20.00, IN VIA FRANCESCO DONATI

TRA VIA DONATO BARTOLOMEO E VIA CARLO CASINI

DEVIATO IL PERCORSO DELLA LINEA 04BARRATA, SOLO IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI ACILIA

RIENTRIAMO A ROMA

AL VIA OGGI LA FASE 2 PER IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’LAURENTINA-TOR PAGNOTTA

LE NOVITA’ PER LE 6 LINEE CHE SERVONO LA ZONA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

MENTRE LA 078 DAL 21 LUGLIO SARA’ ATTIVA ANCHE NEI GIORNI FESTIVI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral